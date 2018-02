VIDEO. Fietser overleeft als bij wonder zware aanrijding in Erpe-Mere, bestuurder rijdt pijlsnel weg: politie vraagt hulp om dader te vinden Koen Moreau

14 februari 2018

18u22

Bron: Eigen berichtgeving 1202 De politiezone van Erpe-Mere heeft beelden verspreid van een zwaar verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Op de beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een kleine personenauto met hoge snelheid een fietser aanrijdt en meteen vluchtmisdrijf pleegt. De fietser liep daarbij verschillende breuken op.

De aanrijding gebeurde dinsdagochtend om 6.52 uur in de smalle Dokkestraat, een alternatieve toegangsweg vanuit Otteregem en Erondegem, aan de achterzijde van het industriepark van Erpe-Mere. Maar de beelden zijn pas vandaag vrijgegeven door de politiezone van Erpe-Mere.

Een automobilist die aan hoge snelheid uit de Dokkestraat komt, gaat nog in de remmen voor een fietser, met duidelijk goed functionerend achterlicht, maar kan de tweewieler duidelijk niet helemaal ontwijken en de fietser vliegt daarop over zijn stuur. De autobestuurder vervolgt daarop zijn weg, waarna de fietser op eigen kracht terug rechtstaat en verder stapt.

“De man liep verschillende breuken op, maar heeft onwaarschijnlijk veel geluk gehad. Indien de man slechter was neergekomen of op een andere plaats was geraakt, konden de gevolgen veel erger zijn geweest”, vertelt commissaris Benny De Smet.

Politie en gerecht tillen heel zwaar aan het feit dat de chauffeur zich niet om het slachtoffer bekommerde. De politie vraagt de bestuurder zich alsnog spontaan te melden, maar doet tegelijkertijd een oproep naar nuttige tips. "We doen dan ook een oproep naar getuigen of mensen die op basis van de beelden de aanrijder menen te herkennen. Wie meer inlichtingen kan verschaffen over het vluchtend voertuig of andere nuttige info met de betrekking tot de feiten, kan tijdens de kantooruren terecht op het telefoonnummer 053 60 64 64 of mailt naar PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu. Uw informatie kan met de nodige discretie behandeld worden."