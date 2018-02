VIDEO: Felle brand verwoest gebouw nabij zeedijk Westende Bart Boterman

27 februari 2018

16u42

Bron: Eigen berichtgeving 33 Een gebouw aan de Meeuwelaan nabij de zeedijk in Westende-Bad (Middelkerke) is grotendeels verwoest na een felle brand.

De bewoonster werd naar het ziekenhuis overgebracht met rookintoxicatie nadat ze zelf had geprobeerd de brand te blussen.

De brand breidde uit naar de tweede verdieping en vervolgens naar de zolder. "Het was moeilijk blussen, gezien de brandlast op zolder groot was en we het vuur niet meer van binnenuit konden bestrijden. We hebben gaten in het dak moeten maken en hebben met brandladders water naar binnen gespoten”, zegt brandweerkapitein Frank Ureel.

De brand is intussen geblust, maar de brandweer is nog volop bezig met nablussen. De oorzaak is nog niet achterhaald. Vermoedelijk lagen kaarsen aan de basis van het inferno. Het gebouw is grotendeels verwoest. De apotheek beneden moet voor onbepaalde tijd dicht en is eveneens getroffen door rookschade.