VIDEO. F-16's vormen cijfer '5' voor jubileum Filip redactie

21 juli 2018

22u48

Bron: Belga 4

Beelden: @MonarchieBe

Op en rond het Brusselse Paleizenplein heeft zaterdag het traditionele defilé voor de nationale feestdag plaatsgevonden. Het defilé stond dit jaar vooral in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en het vijfjarig koningschap van koning Filip.

Thema van de feestelijkheden dit jaar: "Respect voor het verleden, vertrouwen in de toekomst". Het was wel een defilé zonder de Civiele Bescherming. Daar beslisten de vakbonden af te haken uit onvrede met de hervorming van hun dienst.



Geen nationale feestdag zonder traditioneel defilé op en rond het Brusselse Paleizenplein. Het defilé startte traditiegetrouw met een schouwing van de troepen door de koning in de Wetstraat.



Laurent

Nadien trok het defilé voorbij de tribune aan het Paleizenplein met daarin het koningspaar (koningin Mathilde voor de gelegenheid gekleed in een rood ensemble van Natan), de vier koningskinderen, prins Laurent, prinses Claire, prins Lorenz, prinses Astrid, prins Laurent en de verzamelde notabelen zoals premier Charles Michel (MR), defensieminister Steven Vandeput (N-VA) en zijn partijgenoot, binnenlandminister Jan Jambon (N-VA). Onder die notabelen opnieuw geen vertegenwoordiger van het Vlaams parlement. Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) laat al jaren verstek voor het nationale defilé.



F-16

Het officiële militaire defilé, muzikaal ondersteund door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, werd voorafgegaan door afvaardigingen van de koninklijke escorte te paard, veteranen en jongeren. In het luchtdefilé waren onder meer Agusta-helikopters, een Sea King en C-130-transportvliegtuigen te zien. De veelbesproken F-16 gevechtsvliegtuigen vormden bij het overvliegen van het Paleizenplein het cijfer vijf, verwijzend naar het vijfjarig koningschap van koning Filip.

In het militaire defilé zaten verschillende verwijzingen naar de herdenking van het einde van WOI. Zo nam er bijvoorbeeld een groep 'Living History' deel. Zij toonden kledij en materieel van 100 jaar geleden. En in de internationale troepen die deelnamen aan de parade te voet zaten ook afstammelingen van oudstrijders. Zo waren er detachementen met nazaten van soldaten uit Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Amerika. De meest opvallende verschijning daarbij was de groep Maori uit Nieuw-Zeeland.

Het burgerlijke defilé was door het ontbreken van de Civiele Bescherming een stukje korter dan de voorbije jaren. Maar daarnaast paradeerden wel afvaardigingen van de geïntegreerde politie, de douane, de brandweer, B-Fast, de FOD Volksgezondheid en het Rode Kruis. Ook in het burgerlijke defilé zat een knipoog naar WOI in de vorm van een handbluspomp die nog gebruikt is in 1918.

Speciaal voor het vijfjarig koningschap van koning Filip werd het defilé muzikaal afgesloten met optredens van Jo Lemaire en Ozark Henry, begeleid door de verschillende muziekkapellen. Helemaal aan het slot volgden nog de traditionele Europese hymne en natuurlijk het Belgische volkslied.

Het Feest in het Park, de verschillende activiteiten voor de nationale feestdag in onder meer het Warandepark, zijn een overweldigend succes geweest. Definitieve cijfers zijn er nog niet maar de feestelijkheden trokken meer bezoekers van vorig jaar, zegt Brussels Promotion.

De twintig reuzen die door Brussel trokken en de dame die op een grote ballon doorheen de Regentschapsstraat trok, genoten heel wat aandacht van het publiek, net als de gespecialiseerde brandweerlui die de gevel van het Koninklijk Conservatorium beklommen. In het Warandepark waren er tal van kinderspelen voor de jongste bezoekers van de hoofdstad, naast een collectie wagens die nog aan koning Boudewijn hadden toebehoord.

De nationale feestdag wordt vanavond nog afgesloten met het traditionele vuurwerk op het Paleizenplein.