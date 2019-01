VIDEO. Explosie Paardenmarkt Antwerpen, exact één jaar geleden Onderzoek is afgerond Redactie

15 januari 2019

15u32 0

Het is vandaag exact één jaar geleden dat de Paardenmarkt in Antwerpen opgeschrikt werd door een explosie. Twee mannen overleefden de ontploffing niet. De dodelijke knal veroorzaakte een enorme ravage, drie gebouwen werden herleid tot een hoop puin en er vielen 14 gewonden.

Kritisch voor huisbaas

Er volgde na de ontploffing veel kritiek op de huisbaas van het pand waar de explosie gebeurde. Het gaat om een appartementsgebouw waar bewoners ‘s ochtends al een gasgeur hadden geroken. Ze contacteerden geen hulpdiensten omdat de huisbaas geen politie of een andere overheidsinstantie in zijn huis zou gewild hebben. In één van de drie ingestorte panden stond ook een woonkwaliteitscontrole gepland, omdat een huurder een OCMW-tussenkomst voor zijn huurwaarborg had gevraagd. De eigenaar had dat laatste geweigerd. Maar die controle liet maanden op zich wachten. Toch was dit niet de oorzaak van de ontploffing, reageerde Antwerps burgmeester Bart De Wever toen. “Er is geen garantie dat als er sneller een controle was gebeurd, er een probleem zou zijn opgemerkt. Dit incident was een acute situatie”, aldus De Wever. Het OCMW had de controle geen ‘PRIO-code’ gegeven. Dat wil zeggen dat ze misschien wel zaken hadden gezien die niet prettig waren, maar dat er geen indicatie was dat het ernstig was. Er was geen indicatie dat het pand op ontploffen stond.

Administratieve rompslomp

Eén jaar na de ontploffing is het onderzoek van het parket afgerond. Toch klagen de slachtoffers over de administratieve rompslomp. Zo is het nog niet duidelijk wat het vervolg wordt van het onderzoek. Een datum voor de behandeling voor de raadkamer is er bijvoorbeeld nog niet, bevestigt het parket aan Gazet van Antwerpen. Slachtoffer Antionio Caria hoopt dat de zaak voor de rechtbank komt. “Ik hoop het écht, want er zijn fouten gemaakt. Ik wil een schadevergoeding kunnen eisen. Want na alles wat ik heb meegemaakt, heb ik daar recht op.”