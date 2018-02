VIDEO: Ex-kleuterjuf strijdt met 'brillenlied' tegen brillenpesters Peter Lanssens

01 februari 2018

16u53

Bron: eigen berichtgeving 0 Veertig kinderen tonen in een schattige videoclip hoe hip brillen tegenwoordig zijn. Ze zingen en dansen en steken hun tong uit tegen pesten, nu de Vlaamse Week tegen Pesten morgen start. “Het brillenlied geeft hen meer zelfvertrouwen en zet pesters hopelijk aan het denken”, zegt Griet Meersschaert van kinderoptiek Kroko Lunettes in Avelgem, die vroeger tien jaar kleuterleidster was.

“Kinderen worden soms uitgelachen met hun bril, de stand van hun ogen of een oogpleister. Ik wil met mijn initiatief brillen een hip imago geven. Want je hebt veel toffe monturen, in alle maten. Die perfect op een gezichtje passen én het karakter van het kind in de verf zetten", zegt Griet.

"Een commerciële stunt is het niet. Ik doe het uit idealisme. Mijn hart ligt bij kinderen. Dat zal voor altijd zo blijven, als vroegere lerares. Ik wil hen helpen en een goed gevoel geven. Het spreekt in ieder geval aan. Zo wil basisschool De Toekomst in Avelgem de videoclip alvast als lesmateriaal gebruiken. Ook een Oost-Vlaams centrum voor leerlingenbegeleiding toont al interesse. Er hangt een heel positieve sfeer rond het brillenlied en de videoclip omdat we er echt in geslaagd zijn om er emoties in te leggen. De kinderen hebben er trouwens zelf aan meegewerkt en tonen zo hoe de ideale wereld er volgens hen uitziet, als brillende kinderen."

De hoofdrollen in het filmpje zijn voor Gaston Vande Walle, Jinne Aelvoet, Carlo Moccia en Roos Christiaens.