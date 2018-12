VIDEO. Een kerstshow van Studio 100 in het Frans? Dat klinkt zo! SDA

23 december 2018

21u54

Bron: VTM Nieuws 0

De opmars van Studio 100 in Wallonië ging vandaag opnieuw een stapje verder. Het entertainmentbedrijf lanceerde vandaag in het Brusselse Koninklijk Circus hun bekende kerstshow, waarbij de karakters die we hier in Vlaanderen zo goed kennen hun liedjes in het Frans zingen. Hoe klinkt dat nu precies?