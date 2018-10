VIDEO: E17 Kalken volledig dicht door brandende truck mvdb

15 oktober 2018

13u52

Bron: VRT 0 De E17 in Kalken is richting Antwerpen momenteel volledig versperd wegens een brandende vrachtwagen. De truck met oplegger kantelde rond 13 uur en vatte nadien vuur met een stevige rookontwikkeling tot gevolg.

De drie rijstroken en de pechstroon zijn volledig afgesloten. Er staat al een file van voor Beervelde. Het verkeer richting Antwerpen moet daar de snelweg verlaten. In de andere richting is door de brand een kijkfile ontstaan. De politie roept op de omgeving te mijden. De brandweer is nog volop aan het nablussen. Over eventuele slachtoffers bestaat nog geen duidelijkheid.

De E40 in Drongen richting Brussel is inmiddels terug vrij. Deze voormiddag kwam een 66-jarige automobilist om het leven nadat een truck was ingereden op een file. Het ongeval is afgehandeld maar er staat nog aanzienlijke file.

Rode wegenkaart in Gent vandaag! Op de #E40 staat nog altijd een lange file door een eerder ongeval in Drongen. Op de #E17 bij parking Kalken veroorzaakt een gekantelde, uitgebrande vrachtwagen nu grote hinder. Richting Antwerpen is de snelweg DICHT, wellicht voor geruime tijd. pic.twitter.com/5L2quT6WOO Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link