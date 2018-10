VIDEO: E17 Kalken volledig dicht door brandende truck - lading grind op rijbaan mvdb

15 oktober 2018

13u52

Bron: VRT 108 De E17 in Kalken is richting Antwerpen momenteel volledig versperd wegens een brandende vrachtwagen. De truck met oplegger kantelde rond 13 uur en vatte nadien vuur met een stevige rookontwikkeling tot gevolg. De lading grind die de vrachtwagen vervoerde is op het wegdek terechtgekomen. Het verkeer moet in Beervelde de snelweg verlaten. De hinder duurt vermoedelijk nog geruime tijd.

De drie rijstroken en de pechstroon zijn volledig afgesloten. Er staat al een file van voor Beervelde. Het verkeer richting Antwerpen moet daar de snelweg verlaten. In de andere richting is door de brand een kijkfile ontstaan. De politie roept op de omgeving te mijden. Er staat bij de start van de avondspits zo'n 10 km file. De brandweer heeft het nablussen beëindigd, maar de takeling is nog in volle gang. De lading grind is op de rijbaan terechtgekomen.

De vrachtwagen liep een klapband op waardoor de chauffeur de controle verloor over het stuur en kantelde. Een personenwagen kwam op zijn zijde terecht door de klap. Beide voertuigen zijn uitgebrand. Een vrouw in de gekantelde personenwagen geraakte lichtgewond.

De E40 in Drongen richting Brussel is inmiddels terug vrij. Deze voormiddag kwam een 66-jarige automobilist om het leven nadat een truck was ingereden op een file. Het ongeval is afgehandeld maar er staat nog aanzienlijke file.

Jakkes! Bij de start van de avondspits tellen we maar liefst 10km file op de #E17 richting Antwerpen. Bij parking Kalken is de takeling van de gekantelde vrachtwagen in volle gang, maar voorlopig blijft de snelweg volledig versperd ter hoogte van afrit Beervelde. Mijd die zone!