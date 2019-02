VIDEO. Dronebeelden tonen ravage na zwembadbrand in Kortrijk

28 februari 2019

Vanuit de lucht wordt de ravage na de brand in het zwembad van Kortrijk pas echt duidelijk. Vijf glijbanen smolten volledig weg. Het dak van het zwembad is een grote ravage. De brand sloeg gelukkig niet over op het gebouw zelf. Daardoor is er binnen amper schade.