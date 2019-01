VIDEO. Dries Van Langenhove daagt op voor klimaatmars... om te pleiten voor kernenergie Redactie

17 januari 2019

13u27

Bron: VTM Nieuws 0

Dries Van Langenhove is deze middag verschenen op de klimaatmars in Brussel. Zijn boodschap? “Red de aarde, investeer in kernenergie”. Niet iedereen kon zijn aanwezigheid appreciëren.