VIDEO: Dochtertje (2) van Vincent Van Quickenborne steelt de show in het kieshokje



Peter Lanssens

14 oktober 2018

09u54

Bron: eigen berichtgeving 11 Bo (2), dochter van burgemeester Vincent Van Quickenborne (45) en zijn zwangere echtgenote Anouk Sabbe (36), stal vanmorgen de show. Ze stapte met haar favorietje popje in een roze kinderwagentje mee het stemlokaal binnen, in evenementenhal Depart op het stadsdeel Weide. Waar ze haar mama tot in het stemhokje volgde. En wat boos naar die vervelende persfotografen keek, die maar bleven foto’s met flits maken.

Een goedgeluimde Vincent Van Quickenborne liet weten dat hij ‘alle 41 bolletjes’ van de kandidaten van zijn Team Burgemeester had ‘ingekleurd’ op de stemcomputer. Hij sliep afgelopen nacht niet onrustig, maar wel kort, want Van Quickenborne en kandidaten hielden tot gisterenavond laat een ultieme ronde van cafés, in een poging om nog enkele allerlaatste twijfelende kiezers te overtuigen.

Er staat veel op het spel vandaag in Kortrijk. Kan Van Quickenborne de sjerp houden in een coalitie met sp.a en N-VA? Of verrast CD&V 4.0? Er zijn kapers op de kust met nog drie politici die de burgemeesterssjerp ambiëren: Philippe De Coene (sp.a), Axel Ronse (N-VA) en Hannelore Vanhoenacker (CD&V 4.0).