VIDEO. Dit is 's werelds koudste 'escape room'... en hij staat in Oostende Rob Van herck

30 november 2018

23u20

Bron: VTM NIEUWS

Escape rooms zijn razend populair, en ons land is een wel heel speciaal exemplaar rijker. In Oostende staat momenteel de koudste escape room ter wereld. Wie zich eraan wil wagen, kleed zich maar beter zeer warm, want binnen is het constant -5°C. Succesvolle speurneuzen die in twintig minuten de raadsels kunnen oplossen, worden beloond met een warme chocomelk.