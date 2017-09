VIDEO. Dina Tersago geeft borstvoeding in de radiostudio van Evi Hanssen 11u28

Dina is amper 15 dagen geleden bevallen en heeft het erg druk met twee zoontjes in huis: "Ik ben al blij als ik eens gedoucht geraak en kleren aan heb" vertelde Dina onverbloemd over het prille moederschap.



"De nachten zijn wel pittig. Ik slaap heel weinig. Thor is 's nachts veel wakker, tot wanhoop van de mama soms. Ik heb 's nachts al zitten meehuilen met hem, dus ik ben wel een klein wrakje. Overdag is hij dan weer een echte modelbaby, je hoort hem nu ook niet hé."



Dat ze af en toe haar zoontje Thor aan de borst moest leggen in 'Het Heilig Huis Van Hanssen' vond Dina absoluut geen probleem. "Vlak na de bevalling heb ik gevraagd om hem meteen op mij te leggen en hij was meteen vertrokken en is niet meer gestopt", zei de presentatrice lachend.



Evi Hanssen en Dina Tersago blikten ook al vooruit naar 'De Slimste mens ter wereld' waar ze binnenkort beiden aan zullen deelnemen. Veel tijd om te studeren is er duidelijk niet voor de kersverse mama. Dina verklapte dat ze heel slecht is in aardrijkskunde en daarom de hoofdsteden aan het leren is.



"Ik heb een wereldkaart gekocht en aan mijn prikbord gehangen. Mijn familie vind het ook heel tof om mij wat stress te bezorgen. Mijn nicht heeft geschiedenis gestudeerd en ging een samenvatting voor mij maken, maar is er niet meer toe gekomen en heeft me een boek gegeven van 1945 tot nu, in het Engels. Wanneer moet ik dat in godsnaam allemaal lezen?Dat gaat dus niet hé," bekende de presentatrice.



"Maar ik heb twee hele grote troeven, waar mijn zoon momenteel heel blij mee is," concludeerde Dina met zoontje Thor aan de borst. 'Het Heilig Huis Van Hanssen', elke zaterdag tussen 10 en 12u op Joe.