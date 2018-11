VIDEO. Dieven breken brutaal binnen in nachtwinkel in Ieper

Alexander Haezebrouck

28 november 2018

12u48

Bron: eigen berichtgeving

0

Twee dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een nachtwinkel aan De Leet in Ieper. Op camerabeelden is te zien hoe twee gemaskerde mannen de glazen voordeur inslaan en binnenbreken in de winkel.