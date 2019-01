VIDEO. Dief wandelt met ‘Michelangelo’ uit de kerk in Zele DVDA

30 januari 2019

In de nacht van 10 op 11 januari werd uit de kerk van Zele een schilderij gestolen. Een kostbaar werk, want volgens de pastoor zou het wel eens van Michelangelo kunnen zijn. Politie en parket geven nu bewakingsbeelden vrij waarop een man te zien is die ervandoor gaat met het schilderij op zijn hoofd. Hij heeft zo zeker tien minuten door het centrum van Zele gelopen. Via FAROEK roept de politie iedereen op die de man heeft gezien, om contact op te nemen.