31 december 2018

2018 was een jaar waarin heel wat gebeurde. Er was de historische top tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, zowel de Rode Duivels als de Red Lions werden als helden onthaald op de Grote Markt in Brussel en onze regering viel over het migratiepact van de Verenigde Naties. De meest belangrijkste feiten die u niet mag vergeten, hebben wij op een rijtje gezet.