VIDEO: Dertig slagen op dertig seconden om juwelier te beroven: voor 8.000 euro aan horloges buitgemaakt Kristof Pieters

10 juni 2018

09u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Met welgeteld dertig slagen op dertig seconden is een duo er gisterenochtend in geslaagd een juwelier in Temse te beroven. Op camerabeelden is te zien hoe twee jongeren rond 3 uur op een scooter voor de etalage stoppen van B-Watched in de Kouterstraat.

Eén van hen begint meteen met een zware hamer in te beuken op het één centimeter dikke veiligheidsglas. “Gelaagd glas breekt niet, maar verbrijzelt langzaam”, legt juwelier Luc Thierens uit.

“We hadden echter niet gedacht dat ze op minder dan een halve minuut een gat konden slaan. Het was net groot genoeg om een arm door te steken. De dieven waren goed voorbereid. Ze kozen de etalage met de duurste horloges van het merk Calvin Klein. Ze wisten ook dat ze gefilmd werden want de nummerplaat was van de scooter gehaald. Eén van hen droeg een helm en de ander had een kap over het hoofd.”

De juwelier vermoedt dat de twee daders uit de omgeving van Temse zijn. De buit bedraagt zo’n 8.000 euro. Tips die kunnen leiden naar een spoor van de daders, zijn welkom bij de lokale politie van de zone Kruibeke-Temse.