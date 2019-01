VIDEO. Dedecker voorspelt: "De Wever minister-president? Dan wordt De Roover partijvoorzitter”

17 januari 2019

Jean-Marie Dedecker maakte gisteren bekend dat hij lijstduwer wordt op de N-VA-lijst in West-Vlaanderen voor de komende federale verkiezingen in mei. Hij wil vooral de premier “het vuur aan de schenen leggen” en opnieuw “op de pupiter te staan”. Dedecker deed ook een voorspelling over de volgende partijvoorzitter bij N-VA, nu huidig voorzitter Bart De Wever een gooi doet naar het minister-presidentschap. “Als De Wever minister-president wordt, gok ik dat hij vervangen zal worden door Peter De Roover”, klonk het.