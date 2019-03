VIDEO. De Wever over Kris Peeters op Europese lijst: “Wat een droevig einde”

RVH

12 maart 2019

13u03

0

“De kiezer zal mij ooit wegsturen.” Daar is N-VA-voorzitter Bart De Wever van overtuigd en dat vertelt hij in ‘Alloo Bij’. De Wever zegt dat elke politieke carrière een beetje droevig eindigt, en ziet in Kris Peeters daar een levend voorbeeld van. “De Romeinen zouden gezegd hebben: ‘Ga naar huis, laat uw bad vollopen en zet uw aderen open”, haalt De Wever uit.