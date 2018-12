VIDEO. De Wever in 2014: “Ik heb de socialisten in Antwerpen buitengezet na 90 jaar. Ik hoop ze nooit meer terug te zien” KVDS

21 december 2018

10u17 59 Na een maand onderhandelen lijkt het erop dat de stad Antwerpen een nieuw bestuur heeft. Formateur Bart De Wever (N-VA) heeft een akkoord bereikt met Open Vld en sp.a en als ook de achterban zich akkoord verklaart, kan de nieuwe coalitie van start gaan. Dat de socialisten erbij zijn is opmerkelijk, zeker in het licht van wat De Wever in 2014 nog over de partij zei.

In het licht van het akkoord dat morgen of overmorgen in Antwerpen wordt voorgesteld, is het altijd leuk om in het archief te grasduinen. Zo klonk @Bart_DeWever nog in 2014 (bij de collega's van de RTBF) pic.twitter.com/9GT0pNjJ6q ivan de vadder(@ vadderiVRT) link

Het was de Franstalige omroep RTBF die het bewuste interview deed vier jaar geleden. Journalist Ivan De Vadder viste de beelden op uit het archief en deelde ze op Twitter.

Architecten

Aan het woord is Antwerps burgemeester Bart De Wever, die zichzelf een van de architecten noemt van de – toenmalige - Zweedse coalitie van N-VA, Open Vld en CD&V.





“Ik heb de socialisten in Antwerpen buitengezet na 90 jaar. We hebben ze op Vlaams niveau buitengezet na 20 jaar. En nu doen we het na 25 jaar ook op federaal niveau. De socialisten vliegen – eindelijk – in de oppositie. En ik hoop ze nooit meer terug te zien.”





Het weerzien lijkt er nu dus toch te komen. En in zijn thuisstad dan nog wel.