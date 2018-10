VIDEO. De Wever en Peeters clashen in de bus van Freek Braeckman

Redactie

09 oktober 2018

19u18

Bron: VTM NIEUWS

2

In de laatste week voor de verkiezingen gaat VTM Nieuws-reporter Freek Braeckman langs in alle provinciehoofdsteden voor een debat met de twee hoofdspelers in de race naar de burgemeesterssjerp. Vandaag gaat Freek naar Antwerpen waar hij een debat leidt tussen huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) en uitdager Kris Peeters (CD&V).