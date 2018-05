VIDEO - De nachtmerrie van elke pretparkbezoeker: net wanneer je ondersteboven hangt, blokkeert attractie in Walibi HR

13 mei 2018

14u13

Bron: Eigen berichtgeving 73 Het zal je maar overkomen: net als je ondersteboven hangt in Walibi, blijft de attractie stil hangen, gedurende minstens 5 minuten. Het gebeurde vrijdag in pretpark Walibi in Waver.

"Wij waren met onze dochter Lisa van 10 jaar en nog twee nichtjes een dagje in Walibi", vertelt Sarah Daelman uit Beveren. "Mijn dochter Lisa zat met haar nichtje van 16 jaar in de Buzz Saw toen die plots blokkeerde. Tijdens het aanschuiven hadden we de attractie al vier of vijf keer zien gaan, en al van in het begin hadden we het gevoel dat deze rit toch een beetje 'anders' was. Ze hebben daar in totaal toch een minuut of 7 ondersteboven gehangen, schat ik. Ondertussen werd de security opgetrommeld en techniekers. Die kregen de attractie weer aan de praat, waarna iedereen op de normale manier kon uitstappen."

Paniek

Meteen daarna werd de attractie opnieuw in gebruik genomen. "Maar een deel van de mensen die stonden te wachten, en dus gezien hadden wat er gebeurd was, is verder gegaan. Zij waren er kennelijk niet meer zo gerust in." Echte paniek was er niet, toen de attractie ondersteboven hing. "Er waren wel wat mensen aan het roepen om te vragen wat er aan de hand was. Maar een uitleg hebben we niet gekregen. Er is nadien wel nog iemand komen vragen of mijn dochtertje medische bijstand nodig had, maar dat was niet het geval.