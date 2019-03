VIDEO. De Kampioenen lopen mee tijdens Aalst carnaval, 91ste carnavalstoet trekt door de straten

03 maart 2019

In Aalst is om 13.00 uur de 91ste carnavalstoet gestart. Dit jaar zijn er ook heel wat bekende gezichten die meelopen in de stoet. Zo is de hele filmcrew van De Kampioenen in Aalst. Burgemeester D’Haese rekent op een 800-tal agenten om de veiligheid tijdens het evenement te garanderen.