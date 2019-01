VIDEO. De indrukwekkende boekencollectie van Etienne Vermeersch Redactie

24 januari 2019

Luk Alloo ging in 2017 op bezoek bij moraalfilosoof Etienne Vermeersch. Wat meteen opviel wanneer Alloo binnenkwam was de indrukwekkende collectie boeken. Niet enkel in zijn bureau, maar ook in de gang en vooral op de zolder stond het vol. Ook op de grond licht er vanalles. “Het is wel een beetje wanordelijk. Zie maar dat ze niet vallen” zei Vermeersch tegen de cameraploeg.