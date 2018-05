VIDEO. Dak kan water niet houden, huis stroomt onder water in Kortenberg rvl

24 mei 2018

20u24

286

Hallucinante beelden van een woning aan de Leuvensesteenweg in Kortenberg, waar het onweer dat vanavond over Vlaanderen trok lelijk heeft huisgehouden. Op videobeelden is te zien hoe het water zich door het dak van het huis een weg baant tot in de woonkamer, waar het via het plafond binnen stroomt.