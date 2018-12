VIDEO. Containers vallen van schip in Schelde, scheepvaartverkeer in Antwerpse haven ondertussen opnieuw hervat SAM Patrick Lefelon Kristof Pieters

29 december 2018

23u00

Bron: Belga, eigen berichtgeving 12 In het Antwerpse havengebied is het op- en afvaartverkeer op de Schelde hervat nadat een binnenschip eerder op de middag een heleboel containers was verloren ter hoogte van de Noordzeeterminal. Dat meldt het Antwerpse Havenbedrijf. De nautische commissie zal het ongeval nog verder onderzoeken, maar de oorzaak lijkt momenteel een stabiliteitsprobleem aan het schip te zijn geweest. Er zouden zich geen gevaarlijke stoffen in de containers hebben bevonden.

In totaal vielen er volgens de Antwerpse brandweer geen 30, zoals eerst gemeld, maar 18 containers overboord. De hulpdiensten konden ze al snel lokaliseren en sleepboten haalden ze indien nodig uit de vaargeul, zodat het scheepvaartverkeer zo snel mogelijk kon worden hervat. Uiteindelijk was er ruim twee uur lang geen op- en afvaartverkeer op de Schelde mogelijk, maar volgens het Havenbedrijf bleef de hinder eigenlijk beperkt omdat het een erg rustige dag was in de haven. De brandweer laat nog weten dat alle containers intussen naar de kant zijn gebracht, waar de havendiensten ze aan wal kunnen hijsen.

