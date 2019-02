VIDEO. Chocoladesalon geopend met modeshow met jurken... in chocolade DVDA

22 februari 2019

07u13 0

In Tour & Taxis in Brussel is gisterenavond het chocoladesalon officieel geopend. Dat gebeurde met een heuse modeshow waarin modellen jurken en kledij uit chocolade showden. Nog het hele weekend lang komen 130 exposanten op de chocoladebeurs hun chocoladefantasieën, exclusieve smaken en pralines voorstellen. Er worden ook workshops en demonstraties gegeven.