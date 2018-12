VIDEO. Buurtbewoners beginnen aan opkuis na waterlek in Sint-Pieters-Leeuw Redactie

22 december 2018

10u43

Bron: VTM Nieuws 0

In Sint-Pieters-Leeuw zijn de buurtbewoners begonnen aan de opkuis van de ravage die is veroorzaakt door het waterlek. Donderdag is de hoofdleiding van het drinkwater beginnen lekken, maar ‘s nachts is het dan helemaal misgelopen. De straten en woningen in de buurt kwamen onder water te staan. Het water sleurde ook heel wat modder de huizen binnen.

