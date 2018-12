VIDEO. Buschauffeur raast file op voorsorteerstrook voorbij om alsnog af te slaan

Redactie

27 december 2018

15u34 0

Een autobestuurder heeft met zijn dashcam gefilmd hoe een bus van De Lijn een file op de voorsorteerstrook voorbi raast om vervolgens toch nog af te slaan. Het incident vond plaats op de R4 in Gent. Volgens de bestuurder is het daar elke dag lang aanschuiven, maar wacht iedereen zijn beurt af. Dat was buiten deze buschauffeur van De Lijn gerekend.

De bestuurder sprak de chauffeur naar eigen zeggen nog aan over zijn gedrag, maar die ontkende het incident. Het voorval dateert al van vorige maand. Sindsdien nam de autobestuurder al meermaals contact op met De Lijn zelf, maar daar wordt voorlopig niet gereageerd op de beelden.