VIDEO. Burgemeester Aalst woedend over vrijlating: “Wereldvreemde justitie” Bestuurder die inreed op carnavalstoet Aalst vrijgelaten SDA

05 maart 2019

De man die probeerde in te rijden op de carnavalstoet in Aalst, is vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Dat werd gisteren aangekondigd door het parket. De burgemeester van Aalst, Christoph D’Haese, begrijpt die beslissing niet en zegt in een reactie dat het getuigt van een “wereldvreemde justitie”.