VIDEO. Brusselaars zijn vuilnisstaking kotsbeu en gooien hun afval op straat

14 november 2018

13u13

Bron: La Dernière Heure, Facebook 1 Commerçanten en inwoners van de Marie-Christinestraat in Laken waren de staking bij de Brusselse afvalophaaldiensten gisteren grondig beu. Vuilniszakken verstoren al dagenlang het straatbeeld en de “stank is verschrikkelijk”, zegt een buurtbewoner aan La Dernière Heure.

Gisteren was de maat vol voor de buurtbewoners. Ze kieperden hun afval de straat op, wat leidde tot chaotische verkeerstaferelen op de drukke verkeersader. De politie moest tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.

De straat werd uiteindelijk weer vrijgemaakt op bevel van Karine Lalieux (PS), schepen van Openbare Netheid. Haar eigen netheidsdienst ruimde de boel op, maar “de factuur zal zeker naar Net Brussel gestuurd worden”, verzekert ze.

Volgens handelaars en buurtbewoners is er al maanden een probleem met de ophaling in de straat. Vuilniszakken worden vaak niet opgehaald of pas in de late namiddag, wat de straat en de wijk een negatief imago bezorgt, klinkt het.

De staking, een uitloper van de hervorming van de ophalingen, is inmiddels beëindigd. Vanmiddag is de stakingsaanzegging opgeschort, zegt vakbondsafgevaardigde Michel Piersoul (VSOA). “Ik ben tevreden dat Brussels staatssecretaris Fadila Laanan is tussengekomen bij Net Brussel ten voordele van de arbeiders. Er komt een studie over een project van gespreide uren.”

Na een nieuw geval van agressie tegen het personeel, op vrijdag 2 november, hielden de arbeiders het containerpark aan de Van Praetbrug dicht. Begin deze week bleven uit solidariteit ook de recyclageparken in het zuiden van Brussel dicht. Recypark Noord krijgt nu twee medewerkers voor de beveiliging, en vanaf 1 december zullen bestelwagens verwezen worden naar de Recyparken in het zuiden.