VIDEO. Brug (opnieuw) kapot? Daar trekken deze Kortrijkzanen zich niets van aan BUDABRUG VOOR ZOVEELSTE KEER URENLANG DEFECT Alexander Haezebrouck

16 november 2018

12u56

Bron: Eigen berichtgeving 2 De Budabrug in Kortrijk was vanmorgen weeral urenlang defect. De slagbomen bleven naar beneden waardoor auto’s, fietsers en voetgangers van 7 uur tot en met 10 uur vanmorgen niet door konden.

Het probleem lag vermoedelijk bij een lek waardoor een probleem ontstond met het drukniveau van de hydraulische mechaniek. “Door een foutmelding moest de brug volledig gereset worden”, zegt Claudia Van Vooren van De Vlaamse Waterweg.

“De afgelopen weken gebeurde dat nog een aantal keer, maar toen was het probleem altijd heel snel opgelost. Vandaag kostte het ons wat meer tijd.” Om 10 uur vanmorgen gingen de slagbomen opnieuw omhoog en kon het verkeer weer over de brug rijden. Vooral voetgangers wachtten niet tot 10 uur en klauterden vrolijk over de slagbomen.



De Vlaamse Waterweg benadrukt ook dat het probleem van vandaag er niet kwam door eerdere defecten, maar dat het ging om een nieuw probleem.

Rits problemen

Drie jaar geleden werd de Budabrug feestelijk geopend, maar de buurt en de gebruikers hebben sindsdien toch al behoorlijk wat miserie meegemaakt. Eerst was er een aanhoudend probleem met de slagbomen die ondertussen al eens werden vervangen, de laatste tijd is er het probleem met het drukniveau waardoor de brug zelf niet behoorlijk meer functioneert.

En met de extreme hitte deze zomer werd de brandweer erbij geroepen omdat de brug oververhit raakte en begon uit te zetten. Na bluswerken om de brug af te koelen, bleek de technische ruimte van de Brug niet goed geïsoleerd en was de brug een aantal dagen stuk.