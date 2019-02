VIDEO. Breakdancers strijden om titel in Battle of Honour JOLE

18 februari 2019

11u55

Bron: VTM NIEUWS 0

In Mechelen streden breakdancers van over de hele wereld gisteren om de eer in de Battle of Honour. Jong en oud namen deel aan de wedstrijd. “We hebben B-girls, we hebben kids, we hebben old-schoolers van boven de vijftig jaar en zelfs kleuters zullen hier strijden”, zei Michael Prieels die de Battle of Honour organiseert. Bij breakdance heeft iedereen een eigen stijl en mag iedereen kiezen wat hij doet. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat de sport zo populair blijft.