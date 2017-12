VIDEO: Brandweerman vraagt vriendin ten huwelijk met loeiende sirenes Alexander Haezebrouck

14u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Screenshot Een vrijwillige brandweerman uit Zwevegem vroeg donderdagavond zijn vriendin ten huwelijk. En hij deed dat met loeiende sirenes.

De brandweerpost had een valse melding georganiseerd in de straat van het koppel. Toen ze met de ladderwagen en sirenes in werking aan de voordeur van de vrouw stopten, kwam ze nietsvermoedend naar buiten.

Brandweerman Nick ging in zijn uitrusting prompt op de knieën, zijn vriendin Jill zei meteen ja. De brandweerman vond het tof dat hij zijn vrienden van de brandweer bij zo’n moment kon betrekken.

De luitenant die instemde met het aanzoek benadrukt dat de brandweermannen niet vergoed worden voor het uitrukken naar de woning. “Onze vrijwillige brandweermannen staan dag en nacht paraat, dan moet zoiets ook kunnen. Mocht ergens anders brand zijn uitgebroken, dan hadden we het huwelijksaanzoek uiteraard moeten uitstellen.”