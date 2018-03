VIDEO. Brandweer van Willebroek oefent voor ongevallen op ijs: "We maken van de gelegenheid gebruik om onze vaardigheden te testen" IVI

De brandweer van hulpverleningszone Rivierenland, post Willebroek, heeft deze namiddag een reddingsoefening gehouden op het ijs van natuurdomein Het Broek. Zo snel mogelijk iemand redden die door het ijs zakt, was de opdracht voor de duikers van de brandweer.

Het doel van de oefening was duidelijk. "Wij proberen zo goed als mogelijk voorbereid te zijn, zodat we snel en efficiënt kunnen optreden mocht er iemand door het ijs zakken. Maar vaak kunnen we dat niet oefenen. Nu het ijs hier in Het Broek zo'n zes centimeter dik is, maken we van de gelegenheid gebruik om onze vaardigheden en het materiaal te testen waardoor we in enkele minuten tijd een mogelijk slachtoffer aan de kant kunnen brengen", zegt majoor Jan De Borger in een interview aan Belga.

Burgemeester Eddy Bevers van Willebroek kwam kijken naar de demo-oefening van de brandweer. "Ik vind het geruststellend als ik het duikteam van de brandweer hier bezig zie. Wij hebben hier in het Broekgebied een veertigtal vijvers, daarnaast is er ook nog het watersportgebied de Hazewinkel, de Willebroekse Vaart en de Rupel. Voorbereid zijn op een calamiteit is een heel belangrijke factor."

IJsschaatsen is verboden in Het Broek. Toch waren er enkele schaatsers in een van de vijvers van het gebied. "We weten dat het niet mag, maar zolang de boswachter of de politie ons laat begaan, blijven we schaatsen", klinkt het bij enkelingen die zich aan een illegaal schaatspartijtje waagden.