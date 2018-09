VIDEO. Bewakingsbeelden tonen granaatgooier in Wilrijk, politie zoekt getuigen Redactie

26 september 2018

06u00

Bron: VTM Nieuws 0 In de nacht van 2 juli gooide een onbekende rond 03.00 uur een oorlogsgranaat naar een woning in de Letterkundestraat in Wilrijk. De politie is nu op zoek naar getuigen van die aanval. Journalist Faroek Özgünes toonde gisterenavond in zijn programma 'Farouk' de beelden van bewakingscamera's die het moment van de explosie hebben gefilmd.

Op die beelden is te zien hoe een man een minuut voor de explosie vanuit de Schijfwerpersstraat richting de Letterkundestraat stapt. Hij lijkt onrustig, want kijkt regelmatig om zich heen. Enkele seconden na de ontploffing loopt hij snel weg, opnieuw de Schijfwerpersstraat in.

Fietsers

De politie is nu op zoek naar twee fietsers die in de nacht van 2 juli in de buurt waren. Tien minuten voor de explosie fietst een persoon met een hond naast hem de Schijfwerpersstraat in. Mogelijk is hij de dader gekruist toen die op weg was naar de Letterkundestraat. Een tweede fietser rijdt enkele momenten na de aanval de Schijfwerpersstraat uit. Ook die persoon kan de verdachte gezien hebben.

Drugsmilieu

De aanval was gericht tegen de woning van een havenarbeider die in de Letterkundestraat in Wilrijk woont. De man is in het verleden al gelinkt aan het drugsmilieu in Antwerpen. Hij is verschillende malen verhoord en opnieuw vrijgelaten. M.D is ook één keer vervolgd, toen in 2012 een cannabisplantage werd ontdekt in een garage, maar is daarvoor vrijgesproken.

Wie informatie heeft voor de politie kan bellen naar 0800 30 300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.