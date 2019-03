VIDEO. Bewakingsbeelden tonen gewelddadige “home invasion” in Rekkem JOLE

19 maart 2019

23u05

Bron: Faroek Live 0 Bij een gezin van groenten- en fruithandelaars in Rekkem vindt op 12 januari een gewelddadige home invasion plaats. Drie gemaskerde mannen dringen het huis van Georges (71) en zijn vrouw Ginette (72) binnen.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe een man aanbelt bij de familie. Wanneer niemand opendoet verdwijnt de man. Een halfuur later waagt hij opnieuw zijn kans en komt Georges via de achterdeur naar buiten. De dader, die een pistool heeft, valt Georges vrijwel meteen aan. Zijn kompanen schieten hem te hulp.

Eenmaal binnen schoppen en slaan ze de man herhaaldelijk. Wanneer zijn vrouw probeert tussen te komen, wordt ook zij geslagen. “Het geld kon me niets schelen. Ik was bang om mijn man te verliezen”, zegt de vrouw. “We zijn 50 jaar getrouwd. Ik wou hem niet kwijt.”

Schoonzoon bewusteloos

Wanneer de daders amper drie minuten binnen zijn, komt de schoonzoon van het koppel het geld van de winkel brengen. Hij valt de daders meteen aan en kan zelfs de muts van een van hen aftrekken. Daarna wordt hij bewusteloos geslagen.

Het gevecht tussen het koppel en de overvallers gaat nog even door. Een van de daders trekt de halsketting van Georges af, schopt hem in het gezicht en spuit met pepperspray. De daders gaan uiteindelijk aan de haal met juwelen en de dagopbrengst van de groentewinkel.

De familie hoopt nu dat ze gevat kunnen worden dankzij tips van kijkers. Wie informatie heeft over de overval kan dat melden via het gratis nummer 0800 30 300 of via mail op opsporingen@police.belgium.eu.