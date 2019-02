VIDEO. Betoger springt voor konvooi van May tijdens aankomst in Brussel

JOLE

07 februari 2019

17u43

Bron: AP 0

Theresa May was vandaag in Brussel om verder te onderhandelen over het brexitakkoord, maar daar was duidelijk niet iedereen het mee eens. Enkele betogers stonden het konvooi van May op te wachten. Een van hen sprong zelfs voor een wagen. De man werd snel aan de kant geduwd en raakte niet gewond. Volgens de betogers is het zinloos dat May opnieuw wil onderhandelen omdat er geen toegevingen zullen gebeuren.