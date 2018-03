VIDEO: Belgische para filmt eigen parachuteongeval TTR

29 maart 2018

17u53

Bron: ParaCommando 3

Bij een oefening met Belgische para's in Portugal ging vorige week een parachutesprong mis. Onmiddellijk nadat de twee paracommando's uit het vliegtuig waren gesprongen, botsen ze tegen elkaar. Daarbij raakte een van de twee verstrikt in de touwen van de andere parachutist. "Kort nadat die laatste zijn reserve valscherm ontplooit, weten de twee van elkaar los te raken en landen ze luttele seconden later. Bij het ongeval bleven beide para’s ongedeerd", zo staat te lezen op de site van de paracommando's van het Belgische leger. Het gebeurt wel vaker dat parachutes van para's bij een sprong vasthaken. Maar dat het ook wordt gefilmd, is uitzonderlijk.