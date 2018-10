VIDEO. Belgisch militair skydiveteam breekt wereldrecord ADN

10 oktober 2018

13u43

Bron: Belga 3 Het nationale militaire team van Belgische parachutisten, bekend onder de naam Hayabusa ('valk' in het Japans), heeft vandaag op het wereldkampioenschap in Australië het wereldrecord verbroken in het aantal figuren maken in vrije val.

Het doel is om binnen de 35 seconden zo veel mogelijk opgelegde figuren te vormen in vrije val, terwijl een camera de bewegingen van de parachutisten registreert. Het team haalde 54 van de 62 punten, laat Defensie weten.

Hayabusa neemt deel aan het burgerlijke wereldkampioenschap parachutespringen, dat tot en met zaterdag 13 oktober plaatsvindt in Gold Coast in Australië. Het team, dat bestaat uit de militairen David en Andy Grauwels, Dennis Praet, Jeroen Nollet en cameraman Luc Van Britsom, staat op een voorlopige eerste plaats, klinkt het nog.



Het Belgische team heeft al heel wat zeges op zijn palmares staan. Het is in de burgercategorie een keer wereldkampioen en won tien keer het wereldkampioenschap georganiseerd door de International Military Sports Council. Hun laatste overwinning vond in augustus plaats in Szolnok, in Hongarije. Ook in de indoorcompetitie kan het team scoren. Zo won het afgelopen jaar ook de Bedford World Challenge in het Verenigd Koninkrijk.