VIDEO. Belgen zagen vorig jaar 179 keer UFO's vliegen boven ons land ADN

03 januari 2019

10u52

Bron: Belga 4 In 2018 registreerde het Belgische UFO-meldpunt 179 waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen in ons land. Dat is een stijging van 33 procent in vergelijking met het aantal meldingen uit 2017 (134 waarnemingen).

Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van het Belgische UFO-meldpunt.

In de provincie Oost-Vlaanderen werden de meeste UFO's gespot. Het Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l'Etude des Phénomènes Spatiaux) ontving het afgelopen jaar 76 UFO-meldingen, eveneens een stijging vergeleken met het jaar ervoor.





De stijging van het aantal meldingen liet zich - naar jaarlijkse gewoonte - vooral voelen tijdens de zomermaanden juli en augustus. Beide maanden samen waren goed voor 44 meldingen. Dit grote aantal waarnemingen kan grotendeels verklaard worden door het warme weer in die periode. Ook in oktober waren er beduidend meer meldingen dan het maandgemiddelde. Dit kan mee verklaard worden door de uitzonderlijk lage bewolkingsgraad in die maand.

