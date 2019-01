VIDEO. Bekijk hier het explosieve interview met Dries Van Langenhove in Terzake KVDS

09 januari 2019

21u28

Bron: VRT NWS 15 In het actualiteitenmagazine Terzake op Canvas heeft een explosief interview plaatsgevonden met Dries Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild en Vrienden. Vandaag werd bekend dat hij als onafhankelijke kandidaat de Kamerlijst van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant zal trekken en toen journaliste Kathleen Cools hem daar enkele kritische vragen over wilde stellen, trok hij hard van leer tegen haar.

Zo wilde Cools onder meer van hem weten of zijn engagement op de Vlaams Belanglijst niet in tegenspraak was met eerdere uitspraken dat de partijpolitiek “rot” is en dat hij niet “op kosten van de belastingbetaler” wilde leven. Toen hij benadrukte dat hij een partijonafhankelijk activist wilde blijven en Cools hem erop wees dat op een lijst staan politiek bedrijven is, haalde hij stevig uit.





Verscheidene keren praatte hij over de vragen van Cools heen of weigerde hij een concreet antwoord te geven. Hij bleef ook volhouden dat Cools hem dingen in de mond legde.

Zo ging het onder meer over het feit of hij al dan niet in verdenking gesteld is naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild en Vrienden, iets waarvoor een eventuele parlementaire onschendbaarheid van pas kan komen. Volgens Cools was dat wel degelijk het geval - iets wat het parket van Oost-Vlaanderen bevestigd heeft aan onder meer Het Laatste Nieuws, VRT NWS en De Standaard - maar Van Langenhove ontkende dat, noemde dat “leugens” en zei dat hij daar niet van op de hoogte was gesteld. “Als ik in verdenking gesteld zou zijn, dan zou ik dat wel weten”, fulmineerde hij. Wat ze counterde met: “Als het gaat om een impliciete inverdenkingstelling, hoeft u daar niet van op de hoogte gesteld te worden.”

Verdenking

Van Langenhove verwees ook naar een stuk van Het Laatste Nieuws waarin zou staan dat hij niet in verdenking is gesteld, maar dat is dus onjuist. In het stuk staat letterlijk: “In het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de Pano-reportage Van Langenhove trouwens nog altijd niet verhoord. ... “Het onderzoek is nog volop aan de gang. Over de inhoud kan niet gecommuniceerd worden in het belang van het onderzoek”, zegt de Gentse parketwoordvoerster An Schoonjans. ... Dat Van Langenhove nog niet ondervraagd werd, betekent niet dat hem niets zal ten laste gelegd worden.”

Het was niet zijn eerst ‘faux pas’ als het om de feiten ging. Ook toen hij het over een stuk had dat hij schreef voor het rechts-conservatieve weekblad ’t Palieterke, betwistte hij wat er zwart op wit stond geschreven. Volgens Cools meldde hij daar eind december dat het geld op was en deed hij daar een oproep om geld te storten, wat Van Langenhove staalhard ontkende.

Letterlijk

Nochtans staat daar letterlijk: “Het idealisme van Schild & Vrienden en van mezelf botst meer dan eens op een gebrek aan middelen.”, “Misschien ligt het wel aan mij en maak ik door mijn afkeer voor klaagzangen te weinig duidelijk dat onze strijd botst op een gebrek aan middelen.” En “Schild & Vrienden steunen kan via het rekeningnummer …”