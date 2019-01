VIDEO. Bekijk hier het explosieve interview met Dries Van Langenhove in Terzake KVDS

09 januari 2019

21u28

Bron: VRT NWS 0 In het actualiteitenmagazine Terzake op Canvas heeft een explosief interview plaatsgevonden met Dries Van Langenhove, de oprichter van de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild en Vrienden. Vandaag werd bekend dat hij als onafhankelijke kandidaat de Kamerlijst van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant zal trekken en toen journaliste Kathleen Cools hem daar enkele kritische vragen over wilde stellen, trok hij hard van leer tegen haar.

Interview met Dries Van Langenhove | Terzake De oprichter van Schild & Vrienden, Dries Van Langenhove, zal in mei 2019 lijsttrekker zijn voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant. Hij wordt geen lid van de partij, maar is een onafhankelijke kandidaat. In 2018 kwam Van Langenhove in opspraak na een reportage van 'Pano'.

Zo wilde Cools onder meer van hem weten of zijn engagement op de Vlaams Belanglijst niet in tegenspraak was met eerdere uitspraken dat de partijpolitiek “rot” is en dat hij niet “op kosten van de belastingbetaler” wilde leven. Toen hij benadrukte dat hij een partijonafhankelijk activist wilde blijven en Cools hem erop wees dat op een lijst staan politiek bedrijven is, haalde hij stevig uit.





Verscheidene keren praatte hij over de vragen van Cools heen of weigerde hij een concreet antwoord te geven. Hij bleef ook volhouden dat Cools hem dingen in de mond legde.

Zo ging het onder meer over of hij al dan niet in verdenking gesteld is naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild en Vrienden. Volgens Cools was dat wel degelijk het geval - iets wat het parket van Oost-Vlaanderen bevestigd heeft aan onder meer vrt nws en De Standaard - maar Van Langenhove ontkende het.

