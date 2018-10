VIDEO. Beelden tonen hoe voorbijgangers lopen en fietsen voor hun leven als stelling in Antwerpen instort mvdb

26 oktober 2018

12u24

Bron: ATV 2 Twee dagen na de instorting van een stelling in de Pelikaanstraat in de Antwerpse stationsbuurt duiken beelden op van het incident. De instorting kostte het leven aan een 40-jarige bouwvakker.

Op de vrijgegeven camerabeelden kan voorlopig geen duidelijkheid worden geschept over de oorzaak. Wel is te zien hoe een werkman en fietser maar nipt kunnen ontsnappen aan het instortente gevaarte. Het onderzoek naar het arbeidsongeval is nog volop aan de gang. De zwaargewonde collega van het dodelijke slachtoffer kon nog niet worden ondervraagd.

Het dodelijke slachtoffer is een 40-jarige arbeider uit Turnhout. Een 35-jarige collega uit Oostmalle raakte zwaargewond en is met verschillende breuken naar het ziekenhuis gebracht. De twee slachtoffers zijn werknemers van onderaannemer Smits Algemene Bouwwerken uit Ranst. Ze voerden metselwerk aan de gevel uit op de 6de en 7de verdieping van een hotel in aanbouw, toen de stelling plots instortte.