VIDEO: Bart De Wever hangt de ijsbeer uit Philippe Truyts

21 januari 2018

12u48

Bron: Eigen berichtgeving 292 De Antwerpse burgemeester Bart De Wever maakte er wel een heel sportieve zondag van. Na een run van 10 kilometer met 'Antwerpen Loopt' in Brasschaat haastte hij zich naar de Zwemvijver in Deurne voor het jaarlijkse winterfeest van de Deurnese IJsberen.

Met een watertemperatuur van 4,7 graden en een flauw zonnetje waren het ‘ideale’ omstandigheden. De sombere blik van De Wever voor zijn duik leek dat tegen te spreken. Maar ook nu overwon hij zichzelf.

“Die lange loopsessie maakte het verschil. Maar gemakkelijk is dit nooit. Dat wordt het enkel als je het regelmatig doet, niet met die ene keer per jaar (hij begon ermee toen hij net burgemeester werd, in 2013). De eerste tien seconden zijn steeds een shock, het water lijkt dan schuurpapier. Maar als je er dan uit bent, heb je het gevoel dat de kou je niet meer kan raken.”

Het winterfeest van de Deurnese IJsberen lokte zo’n 400 dappere zwemmers van clubs, bedrijven en scholen. Ook de brandweer en het leger waren naar traditie op het appél.