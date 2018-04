VIDEO: Bart De Wever finisht tweede marathon in Antwerpen onder drukkende hitte: "Ik ging echt dood" Dieter Lizen

22 april 2018

14u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 De Antwerpse burgemeester Bart De Wever finishte de Antwerp Marathon in 4:22:45. Zijn doel om rond de 4 uur te blijven bleek bij de drukkende hitte te hoog gegrepen.

Bart De Wever, die vorig jaar in eigen stad zijn eerste marathon afwerkte in 4 uur en 13 minuten, wou dit jaar onder de 4 uur duiken. "Het zal er net boven of net onder worden", zei hij vooraf. "Bij een marathon telt elk detail."

Het werd onder meer door de warmte 4 uur en 22 minuten. “Tot kilometer 28 zat ik perfect op schema, maar dan kwam de zon erdoor. Van dan af heb ik afgezien, ik ging echt dood. Er is tot aan kilometer veertig geen enkele kilometer gepasseerd zonder dat ik aan opgeven dacht”.