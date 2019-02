VIDEO. Barbie wordt dit jaar 60: zo evolueerde de pop doorheen de jaren Redactie

14 februari 2019

Het Speelgoedmuseum in Mechelen opent op 27 juni een expo naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Barbie. De legendarische Barbiepop krijgt voor haar verjaardag ook twee zussen. Twee zusjes met een beperking: ééntje zit in een rolstoel, de andere heeft een beenprothese. Dit is hoe barbie veranderde doorheen de jaren.