VIDEO: Auto tart stormende zee op Strekdam Zeebrugge Redactie

19 januari 2018

19u05 24 Hoe en waarom een automobilist besloot om in vol stormweer te gaan rijden op de autoloze Westelijke Strekdam in Zeebrugge, is niet duidelijk.

Op videobeelden van gisteren is te zien hoe zijn voertuig volledig wordt overspoeld door het woelige zeewater, met wellicht een nat pak voor de inzittende(n) tot gevolg. Er werden gisteren in Zeebrugge tijdens de storm rukwinden tot 112 kilometer per uur waargenomen. Voor de automobilist liep het goed af.