VIDEO. Auto in lichterlaaie op snelweg in Assenede: geen gewonden Jeroen Desmecht Bart Boterman

31 december 2018

16u49 0

Op de E34 in Assenede heeft een auto spontaan vuur gevat. Alle inzittenden raakten veilig uit de wagen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.



De wagen vatte rond 14.25 uur vuur op de op de E34 in Assenede, richting Knokke. “Het zou gaan om een spontane ontbranding: er waren dus geen andere voertuigen bij betrokken”, zegt de politiezone Assenede/Evergem. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer kwam ter plaatse om de wagen te blussen. Daarna werd het voertuig getakeld.

Bekijk ook: