VIDEO: Auto brandt uit Wondelgem, vuur vermoedelijk aangestoken Jeffrey Dujardin

15u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jeffrey Dujardin Aan het Groenplein in Wondelgem (Gent) is omstreeks 6 uur vanmorgen een auto in brand gevlogen. Ook twee huizen raakten beschadigd. Wellicht werd de brand aangestoken.







De eigenaar van de wagen, Ozcan A. (45), was juist thuisgekomen. "Ik zag een schaduw in de straat maar dacht er niks bij. Toen ik een kwartier later binnen was, hoorde in ineens een knal." De auto ontplofte en brandde volledig uit. Ook zijn huis en dat van de buren zijn beschadigd. "De rolluiken zijn gesmolten, ramen gebarsten, en het dak stond bijna in brand. We hebben geluk gehad. Onze drie jonge dochters sliepen juist naast die ramen."



Brandstichting

Dus het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt het vermoeden van brandstichting maar kan nog geen verdere details geven. "Volgens de eerste bevindingen van de branddeskundige zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken is. Politie en parket voeren een onderzoek."

